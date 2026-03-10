Dream volley Nardò 3-0 a Matese Missione compiuta

La Dream Volley Nardò ha conquistato una vittoria per 3-0 contro la FAAM Matese durante la trasferta in Campania. Le ragazze di Mister Fabio Saccomanno hanno vinto i primi due set con i punteggi di 25-22 e 25-13, e il terzo set con 28-26. La partita si è svolta a Piedimonte Matese.

PIEDIMONTE MATESE (CE) – La Dream Volley Nardò non si ferma: nella trasferta campana contro la FAAM Matese, le ragazze di Mister Fabio Saccomanno sfoderano una prestazione di altissimo livello, imponendosi con un netto 3-0 (25-22, 25-13, 28-26). Un risultato che non solo consolida la vetta della classifica, ma lancia un segnale chiaro a tutto il Girone I: questa squadra sa soffrire, combattere e vincere con la lucidità delle grandi. MISSIONE COMPIUTA - Il tabellino finale racconta una partita vinta grazie alla superiorità nei fondamentali di seconda linea e alla capacità di concretizzare le occasioni di contrattacco. Greta Halla è semplicemente incontenibile. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Dream volley Nardò: 3-1 a Bari e fuga natalizia in vetta alla B2I tifosi neretini giunti sabato sera nel capoluogo pugliese per assistere al match tra la Rental & Versatility Dream Volley Nardò e le padrone di... Volley B2, sabato la Dream Nardò nella tana dell’Orsa CutiQuelli che però sarebbero potuti e dovuti essere sei punti, sono stati quattro, in virtù dei due tie-break giocati. Aggiornamenti e notizie su Dream volley Temi più discussi: Dream volley Nardò, 3-0 a Matese. Missione compiuta :: Segnalazione a Lecce; VOLLEY – Dalla Serie A2 alla 2ª Divisione: risultati 01.03.2026, classifiche, prossimi turni; effetto saccomanno: la dream schianta isernia e riconquista la vetta :: Segnalazione a Lecce; Il Nardò cresce anche grazie al suo capitano. Ecco tutti i *GOL* della partita contro l'Andria. Dream volley Nardò, 3-0 a Matese. Missione compiutaPIEDIMONTE MATESE (CE) – La Dream Volley Nardò non si ferma: nella trasferta campana contro la FAAM Matese, le ragazze di Mister Fabio Saccomanno sfoderano una prestazione di altissimo livello, ... lecceprima.it La Dream Volley Nardò non si ferma, missione compiutaPIEDIMONTE MATESE (CE) – La Dream Volley Nardò non si ferma: nella trasferta campana contro la FAAM Matese, le ragazze di Mister Fabio Saccomanno sfoderano una prestazione di altissimo livello, ... corrieresalentino.it YOUTH VOLLEY SUMMER CAMP targato DREAM TEAM ROMA! È già ora di pensare a quest’estate e di viverla all’insegna della pallavolo. Continua il Youth Summer Volley Camp della Dream Team Roma, ancora ospiti dello splendido Ostello di Coll - facebook.com facebook