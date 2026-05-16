Domani alle 18, in Piazza Carducci, si terrà la trentesima edizione del Gran Ballo dell’Unità d’Italia, un evento organizzato dall’associazione 8cento Aps. La manifestazione, incentrata sugli stili e le atmosfere dell’Ottocento, prevede un ballo in costume e l’apertura di giardini segreti che saranno visitabili durante la serata. La manifestazione si svolge ogni anno e coinvolge diverse persone che partecipano vestite con abiti d’epoca.

Domani alle 18 si svolgerà in Piazza Carducci la trentesima edizione del Gran Ballo dell’Unità d’Italia, tradizionale appuntamento a cura di 8cento Aps. Il progetto di rievocazione storica è declinato all’insegna del verde e ha come tema i giardini pubblici e privati compresi nell’area della Città Metropolitana, nell’Ottocento luoghi privilegiati di incontro, convivialità e intrattenimento, dove i salotti si aprivano all’esterno e le aree verdi diventavano palcoscenico della vita sociale. L’evento si svolge in collaborazione con il Museo civico del Risorgimento, da sempre partner della rievocazione storica di Piazza Carducci. Quest’anno l’iniziativa si inserisce nel programma di diverdeinverde che in questo fine settimana aprirà al pubblico oltre quaranta spazi verdi, in gran parte privati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gran Ballo dell’Ottocento, scoprendo giardini segreti

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