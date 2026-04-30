Il gran ballo dei bilanci dei colossi dell’IA

Il 29 aprile si è svolto un evento importante per i grandi del settore tecnologico, con Amazon, Meta, Alphabet e Microsoft che hanno presentato i loro bilanci. Durante questa giornata, le aziende hanno divulgato i risultati finanziari relativi ai primi mesi dell’anno, offrendo uno sguardo sulle performance economiche e sugli investimenti in innovazione. La giornata ha attirato l’attenzione di analisti, investitori e osservatori del settore.

Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft: il Super Wedensday del 29 aprile ha visto quattro colossi della Borsa Usa riportare dati notevoli sul piano delle previsioni di ricavi spinte dall’Intelligenza Artificiale e dei servizi di cloud ma parimenti presentare evidenze miste sul piano dei ritorni attesi per gli investimenti e le azioni. Nel primo trimestre 2026 Meta, parent company di Facebook, annuncia ricavi per 55,6 miliardi di dollari (+31,3%), Microsoft per 81,4 (+16,1%), Alphabet è poco sotto quota 107 (+18,5%) e Amazon a 177,3 miliardi (quasi +14%). Dati stellari che, però, raccontano solo una parte della storia della corsa all’intelligenza artificiale degli Stati Uniti.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Il gran ballo dei bilanci dei colossi dell’IA Notizie correlate Belen torna a Mediaset? Per lei in ballo la conduzione dell’Isola dei famosiBelen potrebbe tornare a Mediaset: per lei in ballo c'è la conduzione dell'Isola dei Famosi, al posto di Veronica Gentili Belen potrebbe presto... In pista dame e cavalieri. Rosso, nero o Macron? La Francia al gran ballo dell’EliseoNelle città francesi va in scena la prova generale delle presidenziali 2027, una resa dei conti per l’Europa intera. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Preferenze e consenso, il gran ballo dei candidati; Caos traffico, il gran ballo di via Vesalio a Cagliari: lavori finiti, ma si viaggia a una sola corsia con la pista ciclabile che si espande con cordolo; EVENTI / Da Vinum di Alba alla Sagra di Sant Marcelin di Macra, l’ultima domenica di aprile accende la Granda; Le bal de l'Amour 2025: karaoke, spettacoli di cabaret e DJ set a Parigi. Giornale di Sicilia - Playoff Serie B, il regolamento: Palermo già in semifinaleIl gran ballo dei playoff è pronto a iniziare. Come spiega Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il percorso verso la Serie A entrerà. tuttob.com Il Gran Ballo di Casa Mastiani. Rievocazione storica a Palazzo RealePisa, 29 ottobre 2025 – Pisa torna a danzare nel tempo: arriva il Gran Ballo di Casa Mastiani: un evento in costume tra storia, danza e intrighi nobiliari nel cuore della città che si terrà Sabato 1 ... lanazione.it PROM 2026 Vintage Dream Night | Il Gran Ballo di fine anno @ Villa Incontri Firenze - 2° Edizione - facebook.com facebook