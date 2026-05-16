Graduatorie ATA 24 mesi la riserva per servizio civile come si calcola sui posti disponibili

È stato pubblicato il bando per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi, con scadenza fissata al 19 maggio 2026. La procedura riguarda i candidati che intendono ottenere un posto tramite riserva per servizio civile. Per partecipare, è necessario presentare la domanda entro la data stabilita. La modalità di calcolo della riserva sui posti disponibili sarà applicata secondo le indicazioni specifiche del bando, che dettaglia i requisiti e le procedure da seguire.

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