Graduatorie ATA 24 mesi la riserva per servizio civile come si calcola sui posti disponibili

Da orizzontescuola.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato pubblicato il bando per l’inserimento o l’aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi, con scadenza fissata al 19 maggio 2026. La procedura riguarda i candidati che intendono ottenere un posto tramite riserva per servizio civile. Per partecipare, è necessario presentare la domanda entro la data stabilita. La modalità di calcolo della riserva sui posti disponibili sarà applicata secondo le indicazioni specifiche del bando, che dettaglia i requisiti e le procedure da seguire.

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Scade il 19 maggio 2026 il termine per la presentazione della domanda di inserimento o aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi. Le istanze devono essere presentate attraverso la piattaforma Polis – Istanze online. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Graduatorie ATA 24 mesi, preferenze, servizio e non solo: le info utili

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