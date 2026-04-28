Graduatorie ATA 24 mesi | servizio civile per la riserva posti del 15% e per il punteggio Come inserirlo nella domanda

Sono state aperte le iscrizioni per le graduatorie ATA 24 mesi per l’anno scolastico 202627. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 14 del 19 maggio. Tra i requisiti richiesti, ci sono le modalità di inserimento del servizio civile, sia per la riserva di posti del 15% che per il calcolo del punteggio.

Sono aperte da oggi le domande per le graduatorie ATA 24 mesi 202627, con scadenza fissata alle ore 14 del 19 maggio. La procedura riguarda i concorsi annuali destinati al personale amministrativo, tecnico e ausiliario con almeno 24 mesi di servizio nella scuola statale, oppure 23 mesi e 16 giorni. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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