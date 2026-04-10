Graduatorie ATA 24 mesi servizio civile e riserva posti | vale anche quello nazionale svolto prima del 2017

Un collaboratore scolastico a tempo determinato, inserito in prima fascia, ha chiesto chiarimenti sulla validità del servizio civile nazionale svolto prima del 2017 ai fini della riserva nei ruoli ATA. La questione riguarda le graduatorie ATA 24 mesi e la possibilità di considerare anche il servizio civile svolto in ambito nazionale prima di quella data. La richiesta è stata avanzata da un lettore di Orizzonte Scuola.

Un lettore di Orizzonte Scuola, collaboratore scolastico a tempo determinato inserito in prima fascia, chiede chiarimenti sull’utilizzo del Servizio Civile Nazionale ai fini della riserva nei ruoli ATA. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mondo ATA. Graduatorie 24 mesi: perché non valutare il servizio al 30 giugno con riserva? + Il meglio della settimana. Iscriviti gratuitamenteMondo ATA è la newsletter pensata per chi lavora nella scuola, per chi è in graduatoria e per chi aspira a entrarci.

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