MotoGP GP Brasile | Di Giannantonio in pole position a Goiânia dopo il Q1 Bezzecchi secondo e Marc Marquez terzo

Nel Gran Premio del Brasile di MotoGP, il pilota romano della Ducati Pertamina ha ottenuto la pole position a Goiânia con il tempo di 1’17”410 nel Q2, dopo aver passato il turno in Q1. Bezzecchi si è classificato secondo, mentre Marc Marquez si è posizionato terzo. Bagnaia, invece, si è fermato all’undicesimo posto a causa di una caduta durante le qualifiche.

Il romano della Ducati Pertamina firma 1’17"410 sul circuito Ayrton Senna. Bagnaia undicesimo dopo una caduta nelle qualifiche. Sprint stasera, domani il GP Fabio Di Giannantonio conquista la pole position del Gran Premio del Brasile. Sul circuito Ayrton Senna di Goiânia, il pilota romano della Ducati Pertamina firma il miglior tempo in 1’17"410 dopo essere passato dal Q1, regalandosi la prima partenza dalla prima casella della stagione. Una sessione di qualifiche ricca di colpi di scena e cadute, che testimoniano le insidie di un tracciato sconosciuto al paddock della MotoGP. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Di Giannantonio dalla Q1 alla pole nel Gran Premio in Brasile: davanti a lui Bezzecchi e Marc MarquezFabio Di Giannantonio partirà in pole position nella gara valida per il Gran Premio di Brasile in MotoGP e per la Sprint in programma alle 19. MotoGp, Gp Brasile 2026: Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e MarquezÈ di Fabio Di Giannantonio la pole position del Gp Brasile 2026, valido per il mondiale MotoGp. Una raccolta di contenuti su Marc Marquez Temi più discussi: Marc Marquez su Acosta: 'Ora è lui il leader'; MotoGP Brasile, gli orari TV del secondo GP stagionale; Acosta svetta nelle FP1, Bezzecchi (3°) precede Marc Marquez; GP Brasile, Marc Márquez: La pista mi piace, ma la chiave sarà il meteo. MotoGp, Gp Brasile 2026: Di Giannantonio in pole davanti a Bezzecchi e MarquezÈ di Fabio Di Giannantonio la pole position del Gp Brasile 2026, valido per il mondiale MotoGp. L'italiano della VR46 Racing Team chiude davanti a 0.070 dal ... lapresse.it MotoGp del Brasile: pole di Di Giannantonio, poi Bezzecchi e MarquezUna grande prestazione a Goiania per Fabio Di Giannantonio che conquista la pole position nel Gp del Brasile valido per il mondiale MotoGp. L'italiano del VR46 Racing Team ha chiuso davanti a Marco Be ... msn.com MOTO GP | Fabio Di Giannantonio su Ducati VR46 ha conquistato la pole position della MotoGp in Brasile. Seconda l'Aprilia di Marco Bezzecchi che ha preceduto la Ducati ufficiale del campione del mondo Marc Marquez. #ANSA facebook Poleeee position Di Giannantonio conquista la pole position nelle qualifiche del Gp del Brasile Lo seguono Bezzecchi e Marc Marquez. Dalla seconda fila partiranno Quartararo, Martin e Ogura Scivolati Bagnaia, Acosta e Marc Marquez in Q2 #Tuttos x.com