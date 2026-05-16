Goretzka saluta il Bayern Monaco | l’addio all’Allianz Arena è commovente La prossima tappa sarà il Milan?

Leon Goretzka si prepara a lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione e il suo addio all’Allianz Arena è stato accompagnato da emozioni intense. Il centrocampista ha ricevuto un caloroso saluto dai tifosi durante l’ultimo match disputato in casa, con applausi e cori di incoraggiamento. La sua prossima destinazione non è ancora ufficiale, ma si parla di un possibile trasferimento al Milan. L’addio del giocatore segna la conclusione di un periodo importante nella sua carriera con il club bavarese.

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