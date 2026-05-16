Goretzka saluta il Bayern Monaco | l’addio all’Allianz Arena è commovente La prossima tappa sarà il Milan?
Leon Goretzka si prepara a lasciare il Bayern Monaco al termine della stagione e il suo addio all’Allianz Arena è stato accompagnato da emozioni intense. Il centrocampista ha ricevuto un caloroso saluto dai tifosi durante l’ultimo match disputato in casa, con applausi e cori di incoraggiamento. La sua prossima destinazione non è ancora ufficiale, ma si parla di un possibile trasferimento al Milan. L’addio del giocatore segna la conclusione di un periodo importante nella sua carriera con il club bavarese.
Leon Goretzka ha salutato ufficialmente il Bayern Monaco prima dell'ultimo match casalingo di Bundesliga contro il Colonia. Il centrocampista tedesco ha dato l'ultimo addio al pubblico che lo ha sostenuto per otto lunghe stagioni. Tra i cori dell'Allianz Stadium e un'emozione evidente sul volto del giocatore, il classe 1995 ha ricevuto anche una targhetta dalla dirigenza che recita "Danke Leon", ovvero "Grazie Leon". Un tributo meritato, per un calciatore che con il club bavarese ha vinto da protagonista 7 campionati, 1 Champions League, 1 Suprecoppa Uefa, 1 Mondiale per club e 3 Supercoppe di Germania. Il nome in cima alla lista del Milan per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione è proprio quello di Leon Goretzka, il cui contratto con il Bayern andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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