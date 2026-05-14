Bayern Monaco-Colonia sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Passerella finale all’Allianz Arena per la vittoria dello Schale

Da infobetting.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si svolgerà l'incontro tra Bayern Monaco e Colonia all'Allianz Arena. La partita rappresenta l'ultima giornata di campionato per entrambe le squadre, con il Bayern che punta a conquistare la sua 28ª vittoria in Bundesliga. Il Colonia, già salvo, affronterà l'incontro senza obiettivi di classifica. Le formazioni sono state annunciate, e le quote dei bookmaker sono state pubblicate in vista del match.

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Cerca la vittoria numero 28 in Bundesliga il Bayern Monaco che chiude quest’oggi il suo torneo in casa contro il già salvo Colonia.  I bavaresi non hanno fatto sconti a Wolfsburg vincendo con gol di Olise e inguaiando i locali, che dovranno giocarsi la vita quest’oggi ad Amburgo. Un campionato dominato dalla prima giornata, senza aver mai dato l’impressione di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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