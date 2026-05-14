Bayern Monaco-Colonia sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici Passerella finale all’Allianz Arena per la vittoria dello Schale
Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30 si svolgerà l'incontro tra Bayern Monaco e Colonia all'Allianz Arena. La partita rappresenta l'ultima giornata di campionato per entrambe le squadre, con il Bayern che punta a conquistare la sua 28ª vittoria in Bundesliga. Il Colonia, già salvo, affronterà l'incontro senza obiettivi di classifica. Le formazioni sono state annunciate, e le quote dei bookmaker sono state pubblicate in vista del match.
Cerca la vittoria numero 28 in Bundesliga il Bayern Monaco che chiude quest’oggi il suo torneo in casa contro il già salvo Colonia. I bavaresi non hanno fatto sconti a Wolfsburg vincendo con gol di Olise e inguaiando i locali, che dovranno giocarsi la vita quest’oggi ad Amburgo. Un campionato dominato dalla prima giornata, senza aver mai dato l’impressione di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Colonia-Bayern Monaco 1-3: gol e highlights | Bundesliga
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