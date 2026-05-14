Bayern Monaco-Colonia sabato 16 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Passerella finale all’Allianz Arena per la vittoria dello Schale
Sabato 16 maggio 2026 alle 15:30, all’Allianz Arena si gioca l’ultima giornata di Bundesliga tra Bayern Monaco e Colonia. Il Bayern cerca di raggiungere la vittoria numero 28 in campionato, mentre il Colonia, già salvo, scende in campo senza pressioni. Sono state rese note le formazioni ufficiali e si stanno valutando le quote di scommessa per l’incontro. La partita rappresenta la conclusione di questa stagione di Bundesliga, con il Bayern che punta a chiudere in bellezza.
Cerca la vittoria numero 28 in Bundesliga il Bayern Monaco che chiude quest’oggi il suo torneo in casa contro il già salvo Colonia. I bavaresi non hanno fatto sconti a Wolfsburg vincendo con gol di Olise e inguaiando i locali, che dovranno giocarsi la vita quest’oggi ad Amburgo. Un campionato dominato dalla prima giornata, senza aver mai dato l’impressione di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Colonia-Bayern Monaco 1-3: gol e highlights | Bundesliga
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