Al via della seconda giornata del PGA Championship, i migliori golfisti al mondo si sono confrontati nel primo round di uno dei quattro Major più prestigiosi del calendario. L’evento, nato nel 1916 e organizzato da tre importanti tour internazionali, vede in campo giocatori provenienti da tutto il mondo. Con un montepremi di 19 milioni di dollari, il torneo rappresenta un appuntamento di grande rilievo nel panorama del golf professionistico. La classifica provvisoria vede un gruppo di leader al comando, pronti a proseguire nella competizione.

I migliori golfisti del panorama internazionale danno il via al secondo Major stagionale. Spazio infatti al PGA Championship (montepremi 19 milioni di dollari), evento nato nel 1916 ed organizzato in coabitazione tra PGA Tour, European Tour e Japan Golf Tour. Al termine del primo round regna un clamoroso equilibrio con al comando un gruppone composto da ben sette partecipanti ed una leaderboard ristrettissima con quasi tutti i golfisti racchiusi in 10 lunghezze. In vetta con lo score di -3 (67 colpi) troviamo i tedeschi Stephan Jaeger e Martin Kaymer, l’australiano Lee Min Woo, il giapponese Ryo Hisatsune, il sudafricano Aldrich Potgeiter, ed infine gli americani Alex Smalley e Scottie Scheffler. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, un gruppone al comando del PGA Championship dopo il primo round

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