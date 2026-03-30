Gli Stati Uniti permettono a una petroliera russa di raggiungere Cuba

Gli Stati Uniti hanno autorizzato una petroliera russa a transitare verso Cuba con un carico di 730 barili di petrolio a bordo. La nave può proseguire il suo viaggio senza restrizioni, consentendo il trasporto di carburante verso l’isola dei Caraibi. La decisione è stata comunicata ufficialmente e permette alla petroliera di raggiungere la sua destinazione prevista.

Gli Stati Uniti permettono a una petroliera russa con 730 barili di petrolio a bordo di raggiungere Cuba. L’isola è attraversata da una grave crisi economica ed energetica da quando il presidente americano Donald Trump ha imposto un blocco dei rifornimenti di carburante. ? Gli Stati Uniti hanno autorizzano a una petroliera russa, la Anatoly Kolodkin che trasposta 730 barili di greggio, di raggiungere Cuba, diventando la prima a portare carburante nell’isola dopo quasi tre mesi di blocco imposto da Washington. “Non ci dispiace che qualcuno carichi una nave. Preferirei lasciarla entrare, che si tratti della Russia o di un altro Paese, perché la gente ha bisogno di sopravvivere. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Gli Stati Uniti permettono a una petroliera russa di raggiungere Cuba Articoli correlati Gli Stati Uniti stanno consentendo a una petroliera russa di raggiungere CubaGli Stati Uniti stanno consentendo a una petroliera russa di raggiungere Cuba: la nave cisterna Anatoly Kolodkin, partita da Primorsk, dovrebbe... Gli Stati Uniti sequestrano una petroliera russa nell’oceano AtlanticoIl 7 gennaio gli Stati Uniti hanno annunciato di aver sequestrato, nell’ambito di un blocco imposto da Washington sul petrolio venezuelano, una... Tutto quello che riguarda Gli Stati Uniti Temi più discussi: Stati Uniti: da oggi gli agenti dell'Ice dispiegati negli aeroporti; Gli Stati Uniti permettono a una petroliera russa di raggiungere Cuba; Gli Stati Uniti hanno dato il permesso a una petroliera russa di attraccare a Cuba (A. Puccio); Gli Stati Uniti non si fidano dei router stranieri: al bando i dispositivi non made in USA. Router nel mirino: gli Stati Uniti alzano il muro contro Tp-Link (cinese)e gli altri dispositivi stranieriDalla stretta della FCC ai sospetti su TP-Link, Washington accelera sulla sicurezza digitale domestica. Sullo sfondo, la sfida tecnologica con la Cina e il rischio di una nuova guerra commerciale ... corriere.it Gli Stati Uniti vietano i router stranieri: la decisione della Federal Communications Commission accende il dibattito sulla sicurezzaGli Stati Uniti hanno vietato l'importazione di nuovi router prodotti all'estero per motivi di sicurezza nazionale. La decisione della FCC mira a ridurre i rischi informatici e la dipendenza tecnologi ... hwupgrade.it Il Presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan è vittima di un attentato a Washington il 30 marzo 1981. A sparare sette colpi di pistola fu John Hinckley Jr. Rileggi la notizia nel nostro Archivio: https://l-nk.it/JzvGsu #ilmattino #ronaldreagan #washington #preside - facebook.com facebook Gli Stati Uniti stanno consentendo a una petroliera russa di raggiungere Cuba x.com