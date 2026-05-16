Gli ascensori sono ancora sicuri? Il boom dell’obesità mette in crisi i vecchi standard

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento di sovrappeso e obesità, con conseguenze che coinvolgono anche le infrastrutture come gli ascensori. Questa crescita numerica ha portato a una revisione dei vecchi standard di sicurezza e accessibilità, sollevando interrogativi sulla loro adeguatezza. L’argomento sta attirando l’attenzione di esperti e istituzioni, preoccupati di verificare se le norme attuali siano sufficienti a garantire la sicurezza delle persone che utilizzano questi mezzi di trasporto verticali.

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C’è un effetto collaterale dell’ aumento di sovrappeso e obesità che finora era rimasto quasi invisibile. Non riguarda soltanto il rischio cardiovascolare, il diabete o i costi sanitari. Tocca anche la vita quotidiana, gli spazi urbani e perfino gli ascensori. A lanciare il tema è uno studio presentato al Congresso europeo sull’obesità (Eco), in corso a Istanbul, che invita a ripensare gli standard con cui vengono progettati molti impianti di sollevamento utilizzati ogni giorno da milioni di persone. La questione, apparentemente curiosa, in realtà è molto concreta. Per decenni il settore ha fatto riferimento a un presupposto considerato stabile: il peso medio di un passeggero. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Gli ascensori sono ancora sicuri? Il boom dell’obesità mette in crisi i vecchi standard ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aumenta il peso medio delle persone, gli ascensori sono sempre sicuri? Il rebus(Adnkronos) – Aumenta il peso medio delle persone e i vecchi cartelli di sicurezza negli ascensori, con l'indicazione delle persone trasportabili,... Boom dell’usato: vendere i vecchi acquisti regala 117 euro a oggetto? Cosa sapere Annunci di rivendita su Klarna cresciuti del 75% tra febbraio 2025 e marzo 2026. Gli ascensori sono ancora sicuri? Il boom dell’obesità mette in crisi i vecchi standardNegli ultimi cinquant’anni il peso medio della popolazione è cresciuto in tutta Europa, mentre molti impianti continuano a basarsi su parametri ormai superati. Gli esperti chiedono una revisione urgen ... panorama.it Aumenta il peso medio delle persone, gli ascensori sono sempre sicuri? Il rebusAumenta il peso medio delle persone e i vecchi cartelli di sicurezza negli ascensori, con l'indicazione delle persone trasportabili, dovrebbero andare in pensione per far posto a indicazioni più aggio ... adnkronos.com CSS, per favore per favore per favore per favore riportali in 1.2. Le ascensori orizzontali non sono solo per Ficsmas. reddit