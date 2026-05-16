Gli ascensori sono ancora sicuri? Il boom dell’obesità mette in crisi i vecchi standard
Negli ultimi anni si è assistito a un aumento di sovrappeso e obesità, con conseguenze che coinvolgono anche le infrastrutture come gli ascensori. Questa crescita numerica ha portato a una revisione dei vecchi standard di sicurezza e accessibilità, sollevando interrogativi sulla loro adeguatezza. L’argomento sta attirando l’attenzione di esperti e istituzioni, preoccupati di verificare se le norme attuali siano sufficienti a garantire la sicurezza delle persone che utilizzano questi mezzi di trasporto verticali.
C’è un effetto collaterale dell’ aumento di sovrappeso e obesità che finora era rimasto quasi invisibile. Non riguarda soltanto il rischio cardiovascolare, il diabete o i costi sanitari. Tocca anche la vita quotidiana, gli spazi urbani e perfino gli ascensori. A lanciare il tema è uno studio presentato al Congresso europeo sull’obesità (Eco), in corso a Istanbul, che invita a ripensare gli standard con cui vengono progettati molti impianti di sollevamento utilizzati ogni giorno da milioni di persone. La questione, apparentemente curiosa, in realtà è molto concreta. Per decenni il settore ha fatto riferimento a un presupposto considerato stabile: il peso medio di un passeggero. 🔗 Leggi su Panorama.it
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