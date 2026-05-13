Aumenta il peso medio delle persone gli ascensori sono sempre sicuri? Il rebus

Negli ultimi anni si osserva un incremento del peso medio delle persone che utilizzano gli ascensori. Di conseguenza, alcuni cartelli di sicurezza che indicano il numero massimo di persone trasportabili potrebbero non essere più adeguati alle nuove esigenze. Questa situazione solleva domande sulla sicurezza degli impianti e sulla loro capacità di gestire carichi superiori a quelli indicati. La questione riguarda anche gli aggiornamenti necessari per le norme e le indicazioni di sicurezza.

(Adnkronos) – Aumenta il peso medio delle persone e i vecchi cartelli di sicurezza negli ascensori, con l'indicazione delle persone trasportabili, dovrebbero andare in pensione per far posto a indicazioni più aggiornate. La riduzione dei passeggeri in ascensore è l'inaspettato 'effetto collaterale' dell'aumento di sovrappeso e obesità in Europa. Negli ultimi 25 anni, la progettazione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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