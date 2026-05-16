Gli anelli impilabili sono diventati il trend più discusso nel mondo degli accessori, grazie anche alla popolarità di alcune celebrity che li indossano con disinvoltura. Sono spesso protagonisti di outfit glamour sia per eventi ufficiali che per occasioni più informali, apparendo in molte foto sui social e sui magazine di moda. La loro versatilità permette di abbinarli facilmente a diversi stili, rendendoli un elemento molto apprezzato tra gli appassionati di tendenze.

La nuova tendenza in fatto di accessori? Ce la racconta Zendaya con i suoi anelli impilabili. Cool e favolosi, sono i protagonisti indiscussi di tutti i suoi look, che sia per la premiere di The Drama o per presentare la nuova stagione di Euphoria. L’attrice se ne è innamorata qualche anno fa, quando Tom Holland le chiese di sposarla. È allora che decise di aggiungere all’anello di fidanzamento classico altri anelli, capaci non solo di arricchire le mani e farsi notare, ma anche di raccontare una storia. IPA Zendaya con gli anelli impilabili di tendenza Gli anelli impilabili di Zendaya. Il bello degli anelli impilabili infatti è che hanno un preciso significato, non vengono posizionati sulle dita a caso, ma possono aiutarti a costruire un racconto, svelando momenti, sentimenti e fasi della tua vita. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gli anelli impilabili sono il nuovo trend in fatto di accessori (Zendaya docet)

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