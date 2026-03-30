Il nuovo guardaroba da ufficio si caratterizza per eleganza, proporzioni equilibrate e l’uso di accessori strategici. Due celebrity, Zendaya e Bella Hadid, sono protagoniste di questa tendenza, apparendo in diverse occasioni con outfit che rispecchiano queste caratteristiche. Le loro scelte di stile vengono spesso condivise sui social media e sono al centro di attenzione nel settore della moda.

Eleganza, proporzioni studiate e accessori strategici definiscono il nuovo guardaroba da ufficio. Zendaya e Bella Hadid guidano questa evoluzione. A Roma insieme a Robert Pattinson per la prima del film The Drama, Zendaya ha offerto un esempio emblematico di tailoring evoluto, indossando un completo Haute Couture 2026 firmato Francesco Scognamiglio. Il completo si distingue per il blazer dal colletto oversize e revers strutturati, elementi che amplificano la silhouette con un equilibrio tra architettura e fluidità. Le pump di Louboutin aggiungono una nota di eleganza sensuale, mentre i gioielli Messika illuminano l’insieme con discreta preziosità, completando un look che coniuga autorità e glamour. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Eleganza, proporzioni studiate e accessori strategici definiscono il nuovo guardaroba da ufficio: Zendaya e Bella guidano questa evoluzione.

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