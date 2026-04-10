Negli ultimi tempi, il mondo della moda ha assistito a un’evoluzione sorprendente, con accessori insoliti che si stanno facendo strada tra le passerelle e i red carpet. Questi nuovi dettagli mettono in discussione le convenzioni tradizionali, portando in scena creazioni che mescolano elementi inusuali e spesso ironici. La tendenza si distingue per la sua capacità di sorprendere e di trasformare oggetti quotidiani in protagonisti di look audaci e originali.

A volte la moda non si prende sul serio. E forse è proprio questo il suo fascino più autentico: la capacità di ribaltare le convenzioni, di trasformare l’ordinario in straordinario, di far dialogare universi che sembravano inconciliabili. L’ultima dimostrazione di questa attitudine sovversiva arriva dritta dai red carpet più esclusivi del mondo e dalle passerelle dell’alta moda: i guanti da cucina, quelli che vivono accanto al detersivo per piatti e alle spugne abrasive, sono diventati uno degli accessori più discussi e fotografati del 2026. Non stiamo parlando di reinterpretazioni couture o di omaggi concettuali. Parliamo proprio di quelli: i Marigold giallo canarino, in gomma spessa, con il polsino arrotolato, lunghi fino al gomito. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il nuovo trend da red carpet spiazza tutti: sulle passerelle, impazzano “accessori” davvero insoliti

Marigold, i guanti da cucina conquistano red carpet e passerelle: sono loro il trend 2026A volte la moda non prende sul serio se stessa e ormai lo sappiamo: i trend sono sempre più eccessivi, originali e puntano sempre di più a lasciarci...

Dieta fibremaxxing: cos’è il nuovo trend di TikTok e cosa dice davvero la scienza sulle fibreÈ sempre più frequente sentire parlare sui social del trend del fibremaxxing.

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