L'attore ha parlato dei suoi numerosi impegni sul set, sottolineando di non sentirsi stanco e di amare il lavoro che svolge. Attualmente protagonista della serie Chad Powers, ha spiegato come affronta un periodo caratterizzato da molteplici progetti contemporaneamente. In una recente intervista, ha descritto il suo entusiasmo nel dedicarsi alle riprese e il modo in cui gestisce il carico di lavoro senza perdere motivazione. La sua presenza sul set è costante, e continua a dedicarsi con passione ai vari ruoli che interpreta.

L'attore, star della serie Chad Powers, ha raccontato in che modo sta affrontando un periodo molto impegnativo della sua carriera. Glen Powell sta vivendo un periodo della sua carriera ricco di impegni e, durante la promozione della serie Chad Powers, ha spiegato che non è stanco, nonostante i suoi fan si preoccupino per lui. Durante un'intervista rilasciata a Variety, l'attore ha spiegato il suo approccio al lavoro e perché ha amato particolarmente il nuovo show in cui interpreta un giocatore di football. L'approccio al lavoro di Powell Parlando al podcast Awards Circuit, Glen Powell ha raccontato: "Trovo che la dedizione al lavoro sia una qualità che ammiro molto nei miei colleghi e nelle altre persone". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Glen Powell e i tanti impegni sul set: "Non sono esausto, amo lavorare!"

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