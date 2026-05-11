The Running Man debutta su Sky e NOW | Glen Powell nel thriller tratto da Stephen King

Arriva su Sky Cinema The Running Man: Glen Powell protagonista nel remake del cult tratto da Stephen King, tra azione e spettacolo televisivo. Una corsa contro il tempo, sotto gli occhi di milioni di spettatori. Arriva su Sky Cinema in prima TV THE RUNNING MAN, il nuovo film con Glen Powell, che esordirà lunedì 11 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Tratto dal romanzo di Stephen King (pubblicato con lo pseudonimo Richard Bachman), THE RUNNING MAN segna il ritorno sul grande schermo di questa storia dopo il primo adattamento del 1987, L’implacabile, con Arnold Schwarzenegger.🔗 Leggi su Digital-news.it

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