Giuseppe Danese nuovo vicepresidente di Confindustria Puglia

Giuseppe Danese, presidente di Confindustria Brindisi, è stato nominato nuovo vicepresidente di Confindustria Puglia. La nomina è stata comunicata nelle ultime ore e si aggiunge alla sua posizione all’interno dell’associazione degli imprenditori. La sua nomina si inserisce in un contesto di rinnovo delle cariche associative per la regione. La notizia è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale. Danese succede a un altro dirigente in un ruolo di rilievo nell’organizzazione regionale.

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