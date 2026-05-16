Giuseppe Danese nuovo vicepresidente di Confindustria Puglia
Giuseppe Danese, presidente di Confindustria Brindisi, è stato nominato nuovo vicepresidente di Confindustria Puglia. La nomina è stata comunicata nelle ultime ore e si aggiunge alla sua posizione all’interno dell’associazione degli imprenditori. La sua nomina si inserisce in un contesto di rinnovo delle cariche associative per la regione. La notizia è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale. Danese succede a un altro dirigente in un ruolo di rilievo nell’organizzazione regionale.
BRINDISI - Giuseppe Danese, presidente di Confindustria Brindisi, è il nuovo vicepresidente di Confindustria Puglia. La proposta del presidente Nicola Delle Donne è stata condivisa all'unanimità dal consiglio di presidenza, con conferimento delle deleghe regionali per la Blue Economy e per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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