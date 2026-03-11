Toni Pera ai vertici di Confindustria Romania come vicepresidente vicario

Toni Pera, direttore generale di Isopan Est, ha assunto il ruolo di vicepresidente vicario di Confindustria Romania per il mandato 2026-2029. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente e include la delega alle aree di Lavoro e Relazioni Industriali. La nomina coinvolge anche l'incarico di rappresentare l’associazione in ambito internazionale.

Toni Pera, direttore generale di Isopan Est, è nominato vicepresidente vicario di Confindustria Romania con delega a Lavoro & Relazioni Industriali per il mandato 2026-2029. La nomina rappresenta un riconoscimento del percorso professionale e dell'impegno diPera nel rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e mondo del lavoro, in un contesto economico sempre più orientato alla cooperazione internazionale. La Isopan Est, società di cui è d.g., è specializzata nella produzione di pannelli isolanti per l'edilizia industriale.