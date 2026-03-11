Toni Pera ai vertici di Confindustria Romania come vicepresidente vicario

Da ildenaro.it 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Toni Pera, direttore generale di Isopan Est, è nominato vicepresidente vicario di Confindustria Romania con delega a Lavoro & Relazioni Industriali per il mandato 2026-2029. La nomina rappresenta un riconoscimento del percorso professionale e dell'impegno diPera nel rafforzare il dialogo tra imprese, istituzioni e mondo del lavoro, in un contesto economico sempre più orientato alla cooperazione internazionale. La Isopan Est, società di cui è d.g., è specializzata nella produzione di pannelli isolanti per l'edilizia industriale.

