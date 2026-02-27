ASLA Giuseppe Vaciago nominato vicepresidente | il diritto delle tecnologie entra nel cuore della governance

Giuseppe Vaciago è stato nominato vicepresidente di ASLA, l’Associazione Studi Legali Associati che riunisce quasi cento studi legali in Italia. La sua nomina segna un passo importante per l’associazione, che si occupa di questioni legali legate alle tecnologie. Vaciago entra a far parte del consiglio direttivo dell’organizzazione, contribuendo alla definizione delle strategie future.

Giuseppe Vaciago è il nuovo vicepresidente di ASLA, l’Associazione Studi Legali Associati che riunisce quasi cento realtà professionali sul territorio nazionale. Una nomina che assume un significato che va oltre l’avvicendamento negli organi direttivi e che fotografa con chiarezza la fase di trasformazione che sta attraversando il settore legale italiano. Avvocato cassazionista, con una lunga esperienza nel diritto penale dell’economia e nel diritto delle nuove tecnologie, Giuseppe Vaciago rappresenta una delle figure più riconosciute in Italia nel campo del legal tech, della cybersecurity e della protezione dei dati. Il suo ingresso nella... 🔗 Leggi su Tpi.it

