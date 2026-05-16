Giuseppe Berto il più letto degli scrittori dimenticati

Da ilgiornale.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giuseppe Berto, scrittore italiano nato nel 1914, è stato tra gli autori più letti del suo tempo, ma oggi viene ricordato come uno degli scrittori dimenticati. Iniziò a scrivere circa trent’anni prima di questa intervista, e si descrisse come un uomo di 58 anni, affermando di essere un “isolato”. La sua personalità diretta e senza fronzoli si rifletteva anche nel modo in cui si presentava al pubblico, al di fuori del mondo letterario.

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«Mi chiamo Giuseppe Berto. Ho 58 anni e da trent'anni circa faccio lo scrittore. Sono un isolato.» Così si presentò lui stesso, con quella franchezza senza fronzoli che era il suo stile anche fuori dalla pagina. Isolato: parola scelta con precisione chirurgica. Non emarginato per incapacità, non dimenticato per mediocrità, ma tenuto ai margini per eccesso di libertà. Berto (Mogliano Veneto, 1914 - Roma, 1978) non appartenne mai al coro. Non quello progressista che dominava l'industria culturale del dopoguerra, non quello conservatore, infinitamente più piccolo e altrettanto chiassoso. Camminò per la propria strada come se non potesse farne a meno, e ne pagò il prezzo con il silenzio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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