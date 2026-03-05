Famosi per un libro carneadi per sempre Vite tempestose di scrittori dimenticati

Marcello Gallian, nato nel 1902 e morto nel 1968, fu un legionario fiumano e un fascista di sinistra che si distinse come scrittore di rilievo durante il regime. Dopo la fine della guerra, cadde in disgrazia e si ritrovò a elemosinare per le strade di Roma, morendo in condizioni di povertà. La sua vita si intreccia con un passato di impegno e di declino.

Marcello Gallian (1902-68) - legionario fiumano, fascista di sinistra - fu scrittore di punta del regime, caduto in disgrazia alla fine della guerra: fu ridotto ad elemosinare per le vie di Roma morendo in povertà. Giuseppe Vannicola (1876-1915), violinista, poeta, giornalista con una sete di vita smisurata, quando morì a 39 anni ne dimostrava il doppio: il fisico era sfasciato, pieno di cocaina e di rimpianti Si ridusse, per racimolare soldi, a vendere alcuni scritti a un eccentrico svizzero che poi li spacciava per suoi. Rosa Cappiello (1942-2008), emarginata e sconosciuta emigrante napoletana a Sidney, Australia, aveva solo la quinta elementare, cuciva a macchina per vivere e scrisse due romanzi di un certo successo fra gli anni '70 e '80, poi tornò in Italia nel '93 e da lì in poi si perdono le sue tracce: sparita.