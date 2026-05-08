Giuseppe Conte | Mio figlio si è ammalato nel periodo del Covid è stato a letto per due anni Ora ne è uscito e sono il papà più felice del mondo

Giuseppe Conte ha riferito che suo figlio si è ammalato durante il periodo del Covid, rimanendo a letto per due anni, e ora si sente felice perché è uscito da quella condizione. In un’altra intervista, ha ricordato un episodio del 2018, quando l'allora leader di un partito politico era intervenuto in una trasmissione televisiva, lasciando intendere la possibilità di un governo con il Movimento 5 Stelle.

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“Sulla fine di aprile del 2018 Renzi, che allora ancora contava nel Partito Democratico, va da Fazio, a ‘ Che tempo che fa ‘, e tutti si aspettavano che annunciasse che si faceva questo governo dalla parte del Movimento 5 Stelle. Invece va e gela tutto il Movimento e anche il Paese: ‘No, noi non faremo mai questo governo col Movimento 5 Stelle’. Panico totale. Questo governo con la Lega non è stato un governo di elezione, di scelta, è stato un governo, bisogna dirlo, di necessità (.) Il governo è stato formato dopo 3 mesi. Non c’è un’alleanza, si scrive nero su bianco quali sono gli obiettivi e cerchiamo di dare una svolta al paese”: così Giuseppe Conte racconta a Luca Casadei, ospite di One More Time, la nascita del governo Conte I con la Lega.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giuseppe Conte: “Mio figlio si è ammalato nel periodo del Covid, è stato a letto per due anni. Ora ne è uscito e sono il papà più felice del mondo” Notizie correlate Giuseppe Conte racconta la malattia del figlio: “È stato quasi due anni a letto, era sofferente, è stato angosciante”Giuseppe Conte racconta nel podcast One More Time del periodo di grande sofferenza attraversato da suo figlio Nicolò, ammalatosi durante il Covid. Leggi anche: Lo ammetto: sono stato colonizzato dal Sahel. E ora spero che il mio sguardo sul mondo non si omologhi più Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il mio intervento all’8° Vertice della Comunità Politica Europea (CPE).; Rocco Casalino: Vorrei un figlio con il mio compagno, lui anche quattro. Poi le parole su Giuseppe Conte; Rocco Casalino: Alejandro è l'uomo che ho sempre sognato, ora vogliamo dei figli. Giuseppe Conte? Ecco cosa penso di lui; MoVimento 5 Stelle, Furore riconfermato guida provincia di Foggia: Volevo lasciare mio ruolo ad altri. Giuseppe Conte racconta la malattia del figlio: È stato quasi due anni a letto, era sofferente, è stato angoscianteGiuseppe Conte racconta nel podcast One More Time del periodo di grande sofferenza attraversato da suo figlio Nicolò, ammalatosi durante il Covid ... fanpage.it Angosciante!. Giuseppe Conte racconta la malattia del figlioNel corso di una lunga intervista nel podcast One More Time, condotto da Luca Casadei, l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ripercorso non solo le fasi più delicate della sua esperienza ... thesocialpost.it Giuseppe Conte racconta nel podcast One More Time del periodo di grande sofferenza attraversato da suo figlio Nicolò, ammalatosi durante il Covid. "Avere un figlio in condizioni che non si muoveva, un figlio che era sofferente, questa è stata un'angoscia terr facebook Rivolgo a Giuseppe Conte un sincero augurio di pronta guarigione per l’intervento chirurgico che dovrà affrontare. A lui i miei migliori auguri per una rapida e piena ripresa. x.com