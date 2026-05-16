Giunge ad Ancona perché ha sentito dire che i medici di psichiatria sono bravi e finisce a Torrette

Nelle ultime ore, la Croce Gialla ha effettuato vari interventi nella zona di Ancona. Tra questi, un episodio si è verificato ieri sera, quando la Polizia Ferroviaria ha richiesto assistenza per un giovane di 30 anni proveniente da Napoli. L’uomo, che non ha saputo indicare il motivo del suo viaggio né come fosse arrivato in città, è stato trasportato all’ospedale di Torrette. La sua presenza ad Ancona sembra essere legata a un racconto di aver sentito parlare bene dei medici di psichiatria locali.

ANCONA – Nelle ultime ore la Croce Gialla è stata impegnata in diversi interventi.Ieri sera, venerdì 15 maggio 2026, i soccorsi sono stati chiamati dalla Polfer per un ragazzo di 30 anni di Napoli, il quale non ha saputo spiegare agli agenti dove si trovasse e come fosse giunto ad Ancona. Così è. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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