Così hanno beffato decine di donatori | ad Ancona plasma gettato tra i rifiuti all’ospedale di Torrette

A Ancona, nell’ospedale di Torrette, decine di sacche di plasma donate volontariamente da cittadini marchigiani sono state smaltite tra i rifiuti speciali. Le sacche sono state gettate via senza essere utilizzate, dopo essere state raccolte presso l’officina trasfusionale dell’ospedale. Si tratta di un episodio che riguarda centinaia di sacche di plasma donate, che sono state scartate senza essere impiegate.

Centinaia di sacche di plasma donate volontariamente da cittadini marchigiani sono finite tra i rifiuti speciali nell’officina trasfusionale dell’ospedale di Torrette, ad Ancona. Il motivo: non c’era abbastanza personale per congelarle entro le 24 ore previste dal prelievo. Un limite tassativo, superato il quale il materiale biologico non è più utilizzabile. Ora sulla vicenda indaga la Procura. I carabinieri del Nas di Ancona si sono recati nel centro trasfusionale del nosocomio per acquisire documentazione e verificare la regolarità delle procedure di conservazione e smaltimento, cercando di stabilire se ci siano state negligenze amministrative o omissioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Così hanno beffato decine di donatori: ad Ancona, plasma gettato tra i rifiuti all’ospedale di Torrette Articoli correlati Ancona, plasma gettato tra i rifiuti all’ospedale di Torrette: la beffa per migliaia di donatoriCentinaia di sacche di plasma donate volontariamente da cittadini marchigiani sono finite tra i rifiuti speciali nell’officina trasfusionale... Ancona, buttati 6 quintali di sangue dall'ospedale Torrette, 1600 sacche di plasma nella spazzatura per negligenze organizzativeCaos nella sanità marchigiana: centinaia di sacche di plasma sprecate per carenze organizzative.