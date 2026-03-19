Protesta perché non riesce a studiare | rissa tra coinquiline finisce con botte e morsi tre in ospedale ad Ancona
Nella serata di ieri, tre ragazze coinvolte in una discussione in un appartamento di Ancona sono passate alle mani. La lite, scaturita da problemi legati allo studio, è degenerata in una colluttazione che ha portato a colpi e morsi. La rissa ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e ha portato tre persone in ospedale. I vicini hanno segnalato l’accaduto alla polizia.
La furibonda lite è andata in scena nella tarda serata di ieri quando in un appartamento ad Ancona le tre ragazze dalle parole sono passate ai fatti dando vita a una zuffa che ha messo in allarme anche i vicini che hanno chiamato la polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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