Il ciclista morto dopo essere stato investito da un camion sit-in nel luogo dell' incidente

Questa mattina in via Adolfo Celi si è svolto un sit-in organizzato da Fiab Messina Ciclabile per ricordare Francesco Vita, il ciclista deceduto lo scorso ottobre dopo essere stato investito da un camion. Molti partecipanti si sono radunati sul luogo dell’incidente per rendere omaggio alla vittima e sensibilizzare sull’importanza della sicurezza in strada. L’evento ha visto la presenza di diversi cittadini e rappresentanti dell’associazione.

Momenti di commozione questa mattina in via Adolfo Celi. In tanti hanno aderito all'iniziativa con cui Fiab Messina Ciclabile ha ricordato Francesco Vita, il ciclista morto lo scorso ottobre dopo essere stato travolto da un camion. L'associazione ha organizzato un sit-in proprio nel luogo del. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Capua, morto ciclista: è stato investito da una motociclettaTerribile incidente a Capua, questa mattina, sulla provinciale tra Bellona e Capua, all'altezza del ponte Annibale. Incidente alle porte di Milano, ciclista travolto e trascinato da un camion: morto sul colpoÈ successo a Gaggiano, hinterland ovest di Milano, nel primissimo pomeriggio di giovedì 29 gennaio. Una selezione di notizie su ciclista morto Temi più discussi: Ciclista morto a Recco dopo un frontale con un camion: dai dati del Garmin possibili riscontri sulla dinamica; Ciclista di 43 anni finisce contro il muro dopo una discesa: morto sul colpo; Morte di Marcello Venanti: sarà analizzato il Garmin sulla bici; Morto in bici ad Avegno, disposta autopsia e sequestrato il Garmin: potrebbe rivelare dettagli su dinamica. Recco, ciclista genovese di 48 anni muore in un frontale contro un camionLa tragedia poco dopo mezzogiorno nei pressi del supermercato Ekom. A originare l’impatto una possibile invasione di carreggiata sulla provinciale 333 ... ilsecoloxix.it Tragedia ad Avegno: ciclista travolto e ucciso da un camion sulla provinciale 33Un ciclista di 44 anni, Marcello Venanti, è morto in un incidente stradale frontale con un camion poco dopo mezzogiorno lungo la ... telenord.it Ci stringiamo al dolore dei familiari di Marcello Venanti, il ciclista morto stamattina dopo un terribile incidente a Recco. E per omaggiarlo, ricondividiamo queste foto meravigliose che aveva pubblicato pochi mesi fa nel nostro gruppo. RIP Marcello - facebook.com facebook