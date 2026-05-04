Rodolfo Piazzai Pd | Chirurgo volontario pacifista | mi rimetto in gioco per Senigallia

Rodolfo Piazzai, candidato nelle liste del Partito Democratico per le prossime elezioni amministrative di Senigallia, ha annunciato la sua candidatura a sostegno del candidato sindaco Dario Romano. Piazzai, che si definisce chirurgo, volontario e pacifista, ha comunicato la sua decisione pubblicamente. La campagna elettorale si terrà il 24 e 25 maggio e riguarda le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.

SENIGALLIA – Da Rodolfo Piazzai, candidato nelle liste del Partito Democratico alle elezioni amministrative di Senigallia in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio, a sostegno della candidatura a sindaco di Dario Romano, riceviamo e pubblichiamo: «"Ma chi te lo fa fare?" "Non ti sono bastati.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate "Ero una manager nella moda. Ora mi rimetto in gioco"La scelta di lasciare il lavoro, presa due anni fa, era legata all’improvviso bisogno di cure di un familiare. Leggi anche: Taser, anche Sala chiude: “Non ci sono grandi risultati, mi rimetto ai partiti” Contenuti di approfondimento Rodolfo Piazzai (PD): Chirurgo, volontario, pacifista: mi rimetto in gioco per SenigalliaMa chi te lo fa fare? Non ti sono bastati questi cinque anni? Sono nonno, pensionato, sempre impegnato nel mondo del volontariato, del pacifismo, della cultura, dell’ambiente. Perché continuare l’ ... senigallianotizie.it Il chirurgo Rodolfo Piazzai torna nella Città dei BronziE’ tornato a lavorare a Pergola il chirurgo Rodolfo Piazzai, per molti anni in forza all’ospedale ‘Santi Carlo e Donnino’ e poi dall’agosto 2016 dirigente medico al nosocomio di Senigallia. In ... ilrestodelcarlino.it