ero una manager nella moda ora mi rimetto in gioco

Due anni fa, una donna che lavorava come manager nel settore moda ha deciso di lasciare il suo incarico per occuparsi di un familiare bisognoso di cure. Ora, dopo questa pausa, si sta preparando a riprendere la sua attività professionale. La decisione di cambiare strada è stata influenzata da esigenze personali e dalla volontà di rimettersi in gioco nel mondo del lavoro.

La scelta di lasciare il lavoro, presa due anni fa, era legata all’improvviso bisogno di cure di un familiare. Ora Milena Giusto, tra le 30 partecipanti del progetto “Nuova chance per i talenti femminili di Milano“, sta cercando la sua strada, si è rimessa in gioco in un mercato del lavoro difficile come quello milanese, dove chi rallenta la corsa rischia di finire ai margini. "Ho sempre avuto una forte passione per la moda che ho coltivato anche all’università – racconta –. Ho iniziato a lavorare per una maison 15 anni fa, con una crescita professionale nel settore che mi ha portata a ricoprire un ruolo manageriale. Quello della moda è un contesto dinamico ma anche esigente, come è stato ben raccontato dal film “Il diavolo veste Prada“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

