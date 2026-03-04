Chi è la compagna di Marcello Sacchetta Giulia Pauselli e la brutta crisi

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, noti per la loro partecipazione ad Amici e per aver condiviso con il pubblico la vita con il loro figlio Romeo, sembrano affrontare una crisi da alcuni mesi. La loro relazione, che ha sempre attirato l’attenzione dei fan, si trova ora in un momento delicato. La coppia non ha ancora commentato pubblicamente la situazione.

Dopo anni in cui li abbiamo visti sotto i riflettori di Amici e condividere la loro vita sui social con il piccolo Romeo, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli starebbero attraversando un momento di crisi da qualche mese. Stando alle indiscrezioni, la decisione di mettere in pausa la relazione, che dura dal 2013, non sarebbe stata improvvisa o drammatica. Si tratta di una scelta ponderata e condivisa, un vero e proprio tentativo di “respirare” per riorganizzare la vita tra carriere intense, impegni televisivi e l’essere genitori. L’obiettivo primario è ritrovare quell’armonia essenziale, evitando che le tensioni professionali finiscano per minare il rispetto reciproco. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli sono in crisi, arriva la conferma di lui

Marcello Sacchetta conferma la crisi con Giulia Pauselli: "È un momento di riflessione, vorrei mantenerlo"

