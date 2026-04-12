Diciassettenne muore in gita scolastica a Firenze

Durante una gita scolastica a Firenze, un ragazzo di 17 anni, proveniente da Adrano in provincia di Catania, è deceduto a causa di un malore improvviso. La notizia ha suscitato sgomento tra studenti e insegnanti presenti al momento. Le autorità stanno svolgendo le verifiche necessarie per chiarire le cause del decesso. La famiglia del giovane è stata informata dell’accaduto.

Una gita scolastica si è trasformata in un dramma. Un ragazzo di 17 anni, Geraldo Falzone, originario di Adrano, in provincia di Catania, è stato stroncato da un malore mentre si trovava a Firenze. Il ragazzo studiava all'Istituto Tecnico Superiore “Pietro Branchina".Nonostante la tempestività.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Firenze: muore 17enne di Catania in gita scolastica Firenze, 17enne in gita scolastica accusa un malore e muore(Adnkronos) – Uno studente di 17 anni, arrivato a Firenze dalla Sicilia in gita scolastica, è morto a causa di un malore. Adrano sconvolta. Muore studente 17enne colto da malore in gita scolastica a Firenze. Addio a Gerlan