Giro pagelle 6ª tappa | Ballerini la vittoria non è un caso 9 Milan altra giornata no | 5,5

Nella sesta tappa del Giro, alcuni corridori hanno mostrato diversi livelli di prestazioni. Ballerini ha ottenuto una vittoria che appare meritata, mentre altri, come Milan, hanno concluso con un punteggio di 5,5. Durante la tappa, un corridore è caduto e poi ha ripreso la corsa, mentre la rimonta di Maigner ha ricevuto un voto di 8,5. Vingegaard ha adottato una strategia difensiva, e Groenewegen è stato coinvolto in una caduta con tempismo.

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La bellezza che ti riempie gli occhi e ti spalanca il cuore. Tanta gente a bordo strada, compreso un Garibaldi con la camicia rossa. Paesi a strapiombo sul mare. Le ragazze vestite di rosa. I colori di Vietri. Lonardi con la crema solare. I limoni a Sorrento. Tarozzi, Marcellusi e Bais in fuga. Nuvole nere. I balconi rosa. Troppe forature. Asfalto umido. Da tutte le parti si vede il Vesuvio. Piove sulla volata. Attenzione a quella curva. Piove. Cadono. Poi ci pensa Ballerini a portare il sole. La prima vittoria italiana in questo Giro la porta un uomo da pavè, uno che sa guidare la bici come pochi. Le sue lacrime sono per tutta la fatica, per tutti i chilometri, per tutti gli anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Giro, pagelle 6ª tappa: Ballerini, la vittoria non è un caso, 9. Milan, altra giornata no: 5,5 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giro di Turchia 2026, Davide Ballerini ritrova la vittoria nella settima tappaSventola la bandiera italiana nella settima tappa del Giro di Turchia e lo fa grazie a Davide Ballerini, che ritrova la vittoria oltre tre anni dopo... LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ballerini firma la prima vittoria azzurra! Una caduta condiziona la volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 17. Temi più discussi: Giro, pagelle 5ª tappa: Eulalio e l'occasione della vita, 8,5. Paletti 7, entra ed esce dal bosco; Pagelle Giro d’Italia 2026: Ciccone impotente senza compagni, Eulalio snobbato dagli uomini di classifica; Giro d'Italia, le pagelle: Arrieta ed Eulalio tra gioia e dolori. Ciccone ci prova ma è solo contro tutti; Giro, pagelle 4ª tappa: Ciccone sfrutta l'occasione, 9. Vingegaard non sbaglia nulla ma è da 5. Giro d’Italia 2026, la classifica dopo la tappa Paestum-Napoli: vince Davide Ballerini, Eulalio in Maglia RosaIn diretta il Giro d’Italia, oggi la 6ª tappa da Paestum a Napoli: partenza alle ore 13:50, arrivo previsto verso le 17:15 circa ... fanpage.it Pagelle Giro d’Italia 2026: Ballerini un sollievo per i colori azzurri; Magnier ipoteca la maglia ciclaminoPAGELLE GIRO D'ITALIA 2026 Sesta tappa, giovedì 14 maggio Davide Ballerini, 10: un premio alla carriera per un grande professionista. All'inizio del suo ... oasport.it