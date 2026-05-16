giro eroico storie e frasi folgoranti

Il 13 maggio 1909, alle 2.53 del mattino, partì da Milano il primo Giro d’Italia, con il via dato dal rondò di Loreto. L’evento rappresentò la nascita di una delle competizioni ciclistiche più importanti in Italia, con i partecipanti che si prepararono a un percorso di diverse tappe attraverso il paese. La gara coinvolse numerosi ciclisti, che affrontarono sfide e percorsi impegnativi, segnando l’inizio di una tradizione sportiva che si sarebbe protratta nel tempo.

Maietti Il 13 maggio 1909 partiva da Milano il primo Giro d’Italia: alle 2.53 del mattino dal rondò di Loreto. Le tappe erano otto, per un totale di 2448 chilometri, una media di oltre 300 km al giorno. Il 13 maggio 1909 mio nonno Battista aveva 21 anni, ed era nei campi di padron Pozzoli a voltare il maggengo. Con mio nonno negli anni Cinquanta sedevo spesso sul far della sera: sulla peca della casa della pergola. Mi raccontava della grande guerra. Del primo Giro d’Italia non mi poteva dire niente. Niente giornali, niente radio in quegli anni avventurati nell’isola perduta di Costaverde. Fosse andato qualche volta a Lodi, oltre l’appuntamento di Gennaio con San Bassiano, avrebbe sentito parlare di quella stravagante avventura di perdigiorno in bicicletta, e di un certo Ferra-oche, il fabbro in bicicletta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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