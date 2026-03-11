In un toccante discorso ieri la regina Camilla ha esortato al cambiamento | Tutte abbiamo storie di abusi E sono storie che vanno raccontate

Ieri la regina Camilla ha tenuto un discorso a St. in cui ha invitato a parlare delle storie di abusi, sottolineando che tutte ne hanno vissuto. Ha affermato che la cultura del silenzio favorisce la violenza contro donne e bambine, e ha evidenziato il suo impegno nel combattere questa problematica. Il suo intervento si è concentrato sull’importanza di condividere queste esperienze.

«È la cultura del silenzio in cui viviamo a incoraggiare la violenza contro donne e bambine»: questa è la conclusione di Camilla, che ieri ha enfatizzato il suo impegno contro gli abusi domestici con un discorso pronunciato a St. James’s Palace, a Londra. La regina ha condannato l’approccio della società nei confronti della violenza, un’attitudine che, secondo la sovrana, impedisce alla maggior parte delle vittime di raccontare la propria storia. E pur evitando riferimenti diretti allo scandalo Epstein e all’ex principe Andrea, ha trasformato le sue parole in una chiara condanna del modo in cui i Royal sono costretti a mantenere il silenzio su quanto accaduto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In un toccante discorso, ieri la regina Camilla ha esortato al cambiamento: «Tutte abbiamo storie di abusi. E sono storie che vanno raccontate» Articoli correlati ’A nome di tutte’, storie di violenza di genere raccontate a teatroNon sempre il teatro racconta storie lontane: a volte diventa uno specchio, capace di restituire alla comunità le sue ferite più profonde e di... Leggi anche: “L’acqua? Freschina, che goduria”: le storie di vita dei 138 che ieri si sono tuffati in mare a Borghetto