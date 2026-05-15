Giro d’Italia | premiati a Formia gli Eroi della sicurezza Ecco chi sono
A Formia si sono svolte le premiazioni degli “Eroi della sicurezza” in occasione della settimana tappa del Giro d’Italia, che ha attraversato il sud pontino prima di arrivare al Blockhaus, una cima del massiccio della Maiella in Abruzzo. L’evento si è svolto in un contesto caratterizzato dalla presenza di atleti e pubblico, con riconoscimenti consegnati a persone che si sono distinte nel settore della sicurezza. La cerimonia si è inserita nel programma legato alla corsa ciclistica.
Mentre Formia si preparava alla partenza della settimana tappa del Giro d’Italia che oggi ha attraversato parte del sud pontino prima di arrivare al Blockhaus, cima montuosa del massiccio della Maiella, in Abruzzo, ci sono state le premiazioni degli “Eroi della sicurezza”. Si tratta di una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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