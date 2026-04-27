Durante una gita scolastica a Praga il 15 aprile scorso, alcuni insegnanti hanno preso iniziativa per mettere in sicurezza il bus dopo che l’autista ha avuto un malore. Il ministro ha premiato i docenti coinvolti, riconoscendo il loro intervento in quella situazione. L’episodio si è verificato mentre gli studenti erano a bordo del mezzo, che è stato fermato in modo sicuro grazie ai loro sforzi.

Parabiago (Milano), 27 aprile 2026 – Durante una gita scolastica a Praga, lo scorso 15 aprile, hanno messo in sicurezza il bus su cui viaggiavano gli studenti dopo un malore dell'autista. Domenico Lucifora, Miriam Morsani e Federica Verzaro, docenti del liceo scientifico statale “Claudio Cavalleri” di Parabiago, nel Milanese, hanno ricevuto oggi un attestato di merito dal ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha fatto visita all'istituto scolastico. Il messaggio del ministro. “Vorrei partire da una riflessione di carattere generale. Noi dobbiamo riscoprire la positività, l'entusiasmo, la voglia di futuro, la narrazione del bene - afferma Valditara -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il ministro Valditara premia i prof eroi di Parabiago che in gita salvarono gli studenti dopo il malore dell’autista

Notizie correlate

I prof eroi del Cavalleri che hanno salvato gli studenti in gita a Praga: il ministro Valditara verrà a Parabiago per incontrarli e premiarliParabiago (Milano), 24 aprile 2026 – Un gesto di sangue freddo e grande senso di responsabilità, capace di evitare conseguenze potenzialmente...

Valditara a Parabiago: premia i 3 prof che salvarono gli alunni a Praga? Cosa sapere Valditara consegna il 27 aprile un riconoscimento ai tre docenti del Liceo Cavalleri di Parabiago.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Valditara: Non ha più senso distinguere tra licei ed istituti tecnici; Un premio ai prof eroi del Cavalleri che hanno salvato gli studenti in gita a Praga: il ministro Valditara a Parabiago; Valditara propone l’integrazione tra licei e istituti tecnici per una formazione più vicina al mondo del lavoro; Premiati i maestri del Made in Italy: Valditara rilancia: si deve rompere il pregiudizio sulla scelta dell'istruzione.

Il ministro Valditara premia i prof eroi di Parabiago che in gita salvarono gli studenti dopo il malore dell’autistaAttestato di merito a Domenico Lucifora, Miriam Morsani e Federica Verzaro, che avevano messo in sicurezza il bus. Quello che voi avete fatto deve essere fatto conoscere a tutti. La scuola è bella e ... ilgiorno.it

Valditara premia tre docenti dell'Istituto Cavalleri di Parabiago (MI) per un intervento durante una gita scolastica Il Ministro: Mettiamo in prima pagina le notizie ...Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha visitato stamattina il Liceo scientifico statale Claudio ... iltempo.it

Daniela Morfino. . Da docente ho un messaggio per il ministro leghista #Valditara - facebook.com facebook

Libertà inviolabili, sinistra illiberale e due parole su Manzoni. Parla Giuseppe Valditara. Di @GinevraLeganza x.com