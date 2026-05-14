Giro d’Italia Ballerini vince a Napoli tra le cadute | Eulalio resta in rosa

Durante la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, lunga 142 chilometri tra Paestum e Napoli, Davide Ballerini ha vinto in volata. La corsa si è conclusa con una caduta nel finale che ha rallentato i velocisti e influenzato la conclusione della gara. In classifica generale, Eulalio si mantiene in maglia rosa. La giornata è stata caratterizzata da questi eventi, con la vittoria di Ballerini e la presenza di una caduta che ha modificato il finale.

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Davide Ballerini conquista la sesta tappa del Giro d’Italia 2026, la Paestum-Napoli di 142 chilometri, al termine di una giornata segnata da una caduta nel finale che ha compromesso la volata dei velocisti. Il corridore italiano ha preceduto Jasper Stuyven e Paul Magnier. Fuga controllata, gruppo compatto La tappa è scivolata via senza particolari scossoni nella prima parte. Dopo alcuni tentativi iniziali, sono andati in fuga Edward Planckaert, Luca Vergallito, Martin Marcellusi, Manuele Tarozzi e Mattia Bais. Il gruppo ha però sempre mantenuto la situazione sotto controllo, ricucendo definitivamente a circa 35 chilometri dall’arrivo. Caduta decisiva nel finale Nel tratto conclusivo, mentre le squadre dei velocisti si preparavano allo sprint, una caduta sul pavé di piazza del Plebiscito ha cambiato l’esito della tappa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Giro d’Italia, Ballerini vince a Napoli tra le cadute: Eulalio resta in rosa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ballerini vince la 6^ tappa a Napoli, Eulalio resta in rosaNAPOLI - Davide Ballerini vince la sesta tappa del Giro d'Italia 2026, la Paestum - Napoli di 142 km, una corsa segnata dalla caduta dei velocisti... Giro d’Italia 2026: Davide Ballerini vince la sesta tappa evitando una maxi caduta quasi sul traguardo. Eulalio resta maglia rosaNAPOLI – Davide Ballerini ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia edizione 109 da Paestum a Napoli di 141 km. Temi più discussi: Giro d’Italia 2026, ecco gli otto XDS Astana Team: Christian Scaroni e Davide Ballerini guidano una squadra a trazione offensiva; Davide Ballerini è il primo italiano a vincere al Giro 2026: sua la tappa di Napoli · Risultati ciclismo su strada; Ballerini piazza la zampata sul traguardo di Napoli; Giro d’Italia, Davide Ballerini ottavo sul traguardo di Sofia. L'ITALIA SI SBLOCCA A NAPOLI! ?? Al sesto tentativo, i nostri corridori si sbloccano al Giro e il merito è di Davide Ballerini. Il corridore della Astana sfrutta una caduta all'ultima curva che taglia fuori tutti i grandi favoriti, resiste al ritorno di Jasper Stuyven e trio x.com Giro d'Italia, Davide Ballerini regala la prima vittoria all'Italia. Eulalio sempre in rosaDecisiva una caduta nell'ultima curva che mette fuori causa i velocisti. Paura a una cinquantina di chilometri dall'arrivo con alcuni ragazzini che rischiano di provocare un incidente ... sportmediaset.mediaset.it Giro d’Italia, Ballerini trionfa a Napoli: prima vittoria italiana. Eulalio conserva la maglia rosaIl corridore dell’Astana beffa tutti in volata in Piazza del Plebiscito. Caduta nell’ultima curva, rallentato anche Jonathan Milan. Domani l’arrivo sul Blockhaus ... corrieredellosport.it