Giro d’Italia Narvaez schiaccia il muro di Capodarco e vince a Fermo

Nella tappa del Giro d’Italia, il ciclista ha attaccato sul muro di Capodarco, riuscendo a distanziare il rivale e a conquistare la vittoria a Fermo. La fuga iniziale è stata consentita dal gruppo maglia rosa, che ha lasciato spazio ai battistrada per guadagnare un margine. La strategia adottata dai fuggitivi ha permesso loro di mantenere il vantaggio fino all’arrivo, approfittando delle scelte dei team e della gestione della corsa.

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