Giro d’Italia Narvaez schiaccia il muro di Capodarco e vince a Fermo
Nella tappa del Giro d’Italia, il ciclista ha attaccato sul muro di Capodarco, riuscendo a distanziare il rivale e a conquistare la vittoria a Fermo. La fuga iniziale è stata consentita dal gruppo maglia rosa, che ha lasciato spazio ai battistrada per guadagnare un margine. La strategia adottata dai fuggitivi ha permesso loro di mantenere il vantaggio fino all’arrivo, approfittando delle scelte dei team e della gestione della corsa.
? Punti chiave Come ha fatto Narvaez a distaccare Leknessund sul muro di Capodarco?. Perché il gruppo maglia rosa ha permesso la fuga iniziale?. Chi sono i principali sfidanti che minacciano il vantaggio di Eulalio?. Come cambierà la classifica generale con la tappa verso Corno alle Scale?.? In Breve Fuga iniziale di Ganna e Bettiol con vantaggio fino al 53esimo chilometro.. Leknessund e Tjotta completano il podio con 32 e 42 secondi di distacco.. Eulalio guida la generale con 3 minuti e 15 secondi su Jonas Vingegaard.. Prossima tappa di 184 chilometri da Cervia verso Corno alle Scale.. Jhonatan Narvaez ha stravinto la ottava tappa del Giro d’Italia a Fermo, conquistando il secondo successo stagionale in questa edizione dopo un attacco decisivo sul muro di Capodarco. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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