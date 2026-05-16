Giro d' Italia bis Narvaez | l' ecuadoriano vince tappa di Fermo

Da lapresse.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jhonatan Narváez ha conquistato per la seconda volta consecutiva una tappa del Giro d'Italia, vincendo l'ottava frazione che si è svolta tra Chieti e Fermo. L’ecuadoriano, in forza alla squadra UAE Team Emirates-XRG, ha tagliato il traguardo primo, confermando il risultato ottenuto in precedenza. La gara si è conclusa con un arrivo in volata, senza ulteriori variazioni nella classifica generale. La corsa continua con i prossimi appuntamenti in programma.

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Bis di Jhonatan Narváez. Il corridore dell’UAE Team Emirates-XRG ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia, la Chieti-Fermo. Per l’ecuadoriano è il secondo successo di tappa dopo la vittoria di Cosenza. Secondo posto per Andreas Leknessund. Afonso Eulalio resta in maglia Rosa e leader della classifica della maglia Bianca Conad. Il simbolo del primato riservato al miglior giovane, domani, sarà però sulle spalle di Giulio Pellizzari dal momento che Eulalio è anche in maglia Rosa. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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