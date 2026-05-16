Giro d' Italia bis Narvaez | l' ecuadoriano vince tappa di Fermo

Jhonatan Narváez ha conquistato per la seconda volta consecutiva una tappa del Giro d'Italia, vincendo l'ottava frazione che si è svolta tra Chieti e Fermo. L’ecuadoriano, in forza alla squadra UAE Team Emirates-XRG, ha tagliato il traguardo primo, confermando il risultato ottenuto in precedenza. La gara si è conclusa con un arrivo in volata, senza ulteriori variazioni nella classifica generale. La corsa continua con i prossimi appuntamenti in programma.

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