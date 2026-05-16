Giro d' Italia Narvaez regala il bis a Fermo Eulalio resta in rosa

Durante l’ottava tappa del Giro d’Italia, una corsa di 157 km tra Chieti e Fermo, Jhonatan Narvaez ha concluso in solitaria, ottenendo il suo secondo risultato positivo di questa edizione. La vittoria ha confermato la sua presenza tra i protagonisti, mentre Eulalio si è mantenuto in maglia rosa, che indossa dall’inizio della corsa. La tappa si è svolta senza incidenti significativi e ha visto un gruppo di testa con diversi tentativi di fuga.

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