Giro d' Italia Narvaez regala il bis a Fermo Eulalio resta in rosa

Da feedpress.me 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’ottava tappa del Giro d’Italia, una corsa di 157 km tra Chieti e Fermo, Jhonatan Narvaez ha concluso in solitaria, ottenendo il suo secondo risultato positivo di questa edizione. La vittoria ha confermato la sua presenza tra i protagonisti, mentre Eulalio si è mantenuto in maglia rosa, che indossa dall’inizio della corsa. La tappa si è svolta senza incidenti significativi e ha visto un gruppo di testa con diversi tentativi di fuga.

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Jhonatan Narvaez vince in solitaria l'ottava tappa del Giro d’Italia, la Chieti-Fermo di 157 km, bissando il successo di Cosenza. L’ecuadoriano della Uae precede i norveges Andreas Leknessund e Martin Tjotta, della Uno-X. Solo scaramucce finali tra i big, con Jay Hindley e Jonas Vingegaard che guadagnano qualche metro sugli altri. Resta in rosa Afonso Eulalio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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