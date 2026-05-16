Giro d’Italia 2026 bis Narvaez | ecuadoriano vince tappa di Fermo

Jhonatan Narvaez ha conquistato la vittoria nella ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la tratta che collega Chieti a Fermo. L’atleta ecuadoriano, in forza all’UAE Team Emirates-XRG, ha ottenuto il suo secondo successo consecutivo in questa edizione della corsa. La gara si è disputata lungo un percorso pianeggiante e si è conclusa con uno sprint che ha visto Narvaez prevalere sugli altri concorrenti. La tappa ha coinvolto diversi punti di passaggio e si è conclusa nel centro di Fermo con una volata finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui