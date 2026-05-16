Giro d’Italia 2026 bis Narvaez | ecuadoriano vince tappa di Fermo
Jhonatan Narvaez ha conquistato la vittoria nella ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la tratta che collega Chieti a Fermo. L’atleta ecuadoriano, in forza all’UAE Team Emirates-XRG, ha ottenuto il suo secondo successo consecutivo in questa edizione della corsa. La gara si è disputata lungo un percorso pianeggiante e si è conclusa con uno sprint che ha visto Narvaez prevalere sugli altri concorrenti. La tappa ha coinvolto diversi punti di passaggio e si è conclusa nel centro di Fermo con una volata finale.
Bis di Jhonatan Narvaez. Il corridore dell’UAE Team Emirates-XRG ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la Chieti-Fermo. Per l’ecuadoriano è il secondo successo di tappa dopo la vittoria di Cosenza. Secondo posto per Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). Eulalio resta in maglia rosa. Afonso Eulalio, Bahrain Victorious, resta in maglia Rosa dopo l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Il portoghese comanda con 3’15” sul danese Jonas Vingegaard. Eulalio anche leader maglia Bianca Conad, la indossa Pellizzari. Afonso Eulalio, Bahrain Victorious, resta anche il leader della classifica della maglia Bianca Conad dopo l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, la Chieti-Fermo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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