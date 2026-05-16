Un ciclista in maglia rosa ha dichiarato che indossare la maglia rosa rappresenta un sogno e che si sente felice di essere in questa posizione. Ha aggiunto che si aspetta un grande impegno da parte della squadra anche nella giornata successiva, come avvenuto nelle tappe precedenti. La sua frase riflette la soddisfazione personale per il risultato parziale e la fiducia nel contributo dei compagni di squadra nelle prossime sfide.

“È bellissimo stare in maglia rosa, è come un sogno. Domani sono sicuro che la squadra farà un grande lavoro come ha fatto oggi e ieri. L’importante sarà sopravvivere”. Così la maglia rosa Afonso Eulalio dopo l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Il corridore portoghese si è guadagnato anche il diritto di indossare la maglia bianca, in qualità di miglior under 26 della corsa. “Essere leader della classifica della maglia bianca è una grande motivazione. Non solo per me, ma per tutta la squadra. La squadra sta facendo un grande lavoro per me e questo mi dà grande carica”. Il simbolo del primato riservato al miglior giovane del Giro domani sarà indossato da Giulio Pellizzari, dal momento che Eulalio è anche maglia rosa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Giro d'Italia, Eulalio: "Maglia Rosa è un sogno, domani spero di sopravvivere Fermo"

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Giro dItalia: Eulalio secondo a Potenza e nuova maglia Rosa.

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