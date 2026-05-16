Giro d’Italia 2026 | Narvaez più forte dell’ortografia sbagliata
Durante l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, un ciclista ecuadoriano ha conquistato la vittoria dopo aver percorso 156 chilometri tra Chieti e Fermo in circa 3 ore e 27 minuti. La tappa si è svolta lungo un percorso che attraversa le regioni di Abruzzo e Marche, con una media oraria di circa 45 kmh. La vittoria è arrivata nonostante alcune difficoltà legate alla corretta ortografia del suo nome, che è stato scritto in modo errato in alcune fonti.
Il campione dell’Ecuador Jhonatan Narvaez (UAE Team Emirates XRG) ha vinto l’ottava tappa del 109° Giro d’Italia, completando i 156 chilometri da Chieti, in Abruzzo, a Fermo, nelle Marche, nel tempo di 3h27’26” alla media di 45.122 kmh. Sul traguardo di Piazza Girfalco, l’uomo dallo spelling sbagliato ha conquistato il suo secondo successo in questa edizione, il quarto assoluto, nella corsa rosa, precedendo il duo norvegese della Uno-X Mobility formato da Andreas Leknessund, secondo a 32?, e Martin Tjotta, terzo a 42?. Praticamente immutata la classifica generale con il portoghese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) che ha conservato la maglia rosa mantenendo un vantaggio di 3’15” sul danese Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) e di 3’34” sull’austriaco Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale). 🔗 Leggi su Tpi.it
GIRO DITALIA 2026 : Conditions EXTRÊMES, final FOU et NOUVEAU maillot rose après létape 5
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