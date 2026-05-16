Giro d’Italia 2026 | Narvaez più forte dell’ortografia sbagliata

Durante l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, un ciclista ecuadoriano ha conquistato la vittoria dopo aver percorso 156 chilometri tra Chieti e Fermo in circa 3 ore e 27 minuti. La tappa si è svolta lungo un percorso che attraversa le regioni di Abruzzo e Marche, con una media oraria di circa 45 kmh. La vittoria è arrivata nonostante alcune difficoltà legate alla corretta ortografia del suo nome, che è stato scritto in modo errato in alcune fonti.

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