La nona tappa del Giro d'Italia 2026 collega Cervia a Corno alle Scale. La prima parte del percorso è completamente pianeggiante, da Cervia fino a Silla, passando per Sasso Marconi. Dopo questa località, il tracciato presenta una leggera salita lungo la strada della Porrettana, che si prolunga fino a Corno alle Scale. La tappa si distingue per la prevalenza di tratti pianeggianti, con un breve tratto collinare a partire da Sasso Marconi.

Tappa praticamente monosalita. Il percorso è interamente pianeggiante dalla partenza fino a Silla anche se dopo Sasso Marconi inizia leggermente a salite lungo la Porrettana. La nona tappa del Giro, domenica 17 maggio, è la Cervia-Corno alle Scale, km 184, secondo arrivo in salita. Corno alle Scale è la montagna di Bologna: domina il paesaggio con le Cascate del Dardagna e la Croce su Punta Sofia (1945 m), ed è proprio qui che è nata la leggenda di Alberto Tomba sugli sci. Il percorso è pianeggiante dalla partenza fino a Silla, anche se dopo Sasso Marconi la strada inizia leggermente a tirare all'insù. A Silla comincia la salita finale: di fatto è un tutt’uno con quella di Corno alle Scale da cui è separata da una brevissima discesa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giro d'Italia 2026, il percorso della nona tappa: da Cervia a Corno alle Scale

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