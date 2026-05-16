Sotto la pioggia intensa, la corsa attraverso le Marche si è conclusa con la vittoria della velocista russa nella tappa di Offida. La gara ha visto la partecipazione di numerosi ciclisti e team provenienti da diverse regioni, mentre le squadre locali hanno contribuito alla gestione del percorso e alla sicurezza della corsa. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, l'organizzazione ha assicurato il regolare svolgimento dell'evento, che si è concluso con una volata finale combattuta.

? Punti chiave Come ha fatto la velocista russa a dominare la volata finale?. Quali realtà locali hanno garantito la riuscita della corsa nonostante il maltempo?. Perché le condizioni meteo hanno messo così duramente alla prova gli atleti?. Cosa analizzeranno i tecnici delle squadre dopo la prestazione di Valgonen?.? In Breve Nona edizione organizzata da Gianni Spaccasassi e Roberto Baldoni ad Offida.. Sinergia tecnica tra Società Ciclo Amanti Offida e Born to Win.. Resilienza degli atleti testata da pioggia e temperature basse nel borgo marchigiano.. Squadre analizzeranno i dati tecnici per preparare i futuri impegni stagionali.. La russa Valeria Valgonen della Toyota Valencia Sav ha conquistato la vittoria finale e la maglia rosa ad Offida, trionfando in una tappa conclusiva segnata da pioggia e freddo intenso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giro delle Marche in Rosa: Valgonen trionfa sotto la pioggia ad Offida

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Giro delle Marche in Rosa 9 e 10 maggio Offida puntata n 305 A Ruota Libera

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