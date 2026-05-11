Il Giro delle Marche parla russo Valgonen si prende la maglia rosa
Durante la seconda tappa del nono Giro delle Marche in Rosa, disputata ad Offida, la ciclista russa Valeria Valgonen, in forza alla squadra Toyota Valencia – Sav, ha vinto la frazione. Con questa vittoria si è aggiudicata la maglia rosa, confermando il suo successo nella manifestazione. La gara ha visto la partecipazione di diverse atlete italiane e straniere, con un percorso caratterizzato da salite e discese che hanno messo alla prova le concorrenti.
La ciclista russa Valeria Valgonen (Toyota Valencia – Sav) si è aggiudicata la seconda e ultima frazione del nono Giro delle Marche in Rosa, che si è corsa ad Offida. Sul traguardo finale in una volta ristretta ha preceduto Florenzia Monsalvez (UCI World Cycling Center) e Liv Wenzel (Tirol Women Cycling). Con questo successo e il terzo posto della prima frazione, la ciclista di Veliki Novgorod si è aggiudicata anche la nona edizione della corsa. Al via dell’ultima frazione si sono presentate 127 ragazze in rappresentanza di 24 team che si sono date battaglia sulla distanza di 100 chilometri con l’impegnativa ascesa di Santa Maria della Rocca da ripetere quattro volte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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