Il Giro delle Marche parla russo Valgonen si prende la maglia rosa

Durante la seconda tappa del nono Giro delle Marche in Rosa, disputata ad Offida, la ciclista russa Valeria Valgonen, in forza alla squadra Toyota Valencia – Sav, ha vinto la frazione. Con questa vittoria si è aggiudicata la maglia rosa, confermando il suo successo nella manifestazione. La gara ha visto la partecipazione di diverse atlete italiane e straniere, con un percorso caratterizzato da salite e discese che hanno messo alla prova le concorrenti.

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