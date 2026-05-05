A Offida si svolge una gara ciclistica internazionale con 160 partecipanti provenienti da diversi Paesi. La corsa prevede una salita impegnativa verso Santa Maria della Rocca e un circuito cittadino che metterà alla prova le strategie delle velociste. La competizione si svolge in un contesto di grandi sfide sia per le atlete che per il pubblico presente.

? Cosa scoprirai Chi riuscirà a dominare la dura salita di Santa Maria della Rocca?. Come influenzerà il circuito cittadino la strategia delle velociste internazionali?. Quali atlete mondiali sfideranno le campionesse sul territorio marchigiano?. Perché questo percorso alternato cambierà le sorti della classifica generale?.? In Breve Sabato 9 maggio circuito urbano di 90 km con 15 giri da 6 km.. Domenica 10 maggio tappa da 100 km con salita Santa Maria della Rocca.. Gaia Tormena e la nazionale ucraina tra le 20 squadre partecipanti.. Sei maglie diverse premiano classifica generale, montagna, velocità, juniores, straniera e under 20.. Sabato 9 maggio alle ore 14, Offida darà il via alla nona edizione del Giro delle Marche in Rosa con la partecipazione prevista di 160 atlete provenienti da tutto il mondo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Offida, sfida internazionale: 160 cicliste per il Giro delle Marche in Rosa

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