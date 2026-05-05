Domani sera, il candidato Sicari presenterà ufficialmente la sua lista e il programma per le prossime elezioni comunali. Verranno illustrate le priorità strategiche che guideranno la sua proposta politica. La lista Chieti Progetto è composta da diversi candidati, i cui nomi saranno annunciati durante l’evento. L’appuntamento si svolge in un momento di grande attesa tra gli elettori e i sostenitori del candidato.

? Cosa scoprirai Quali sono le priorità strategiche che Sicari presenterà domani sera?. Chi sono i candidati che compongono la lista Chieti Progetto?. Come verranno trasformate le competenze dei candidati in soluzioni concrete?. Quali risultati del lavoro sul territorio verranno illustrati all'Hotel Iacone?.? In Breve Appuntamento domani alle ore 18:00 presso l'Hotel Iacone a Chieti Scalo.. Il referente Stefano Marchionno accompagnerà Cristiano Sicari nella presentazione.. La lista propone un modello basato sulle competenze dei cittadini del territorio.. L'incontro mira a illustrare le priorità strategiche per la città di Chieti.. Domani alle ore 18:00 presso l’Hotel Iacone a Chieti Scalo, Cristiano Sicari presenterà ufficialmente la lista Chieti Progetto insieme al referente Stefano Marchionno e ai candidati eletti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti Progetto: domani Sicari presenta la lista e il programma

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